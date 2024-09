Järva vald saab uue kultuuriasutuse

Järva vallavolikogu enamus oli seda meelt, et kultuuri- ja rahvamajade liitmine on vajalik, otsuse vastu oli samas kolm volinikku.

Volinik Ester Valdvee mainis, et näiteks Põhja-Järva inimesed liitmist ei poolda, kuna muretsevad, et Albu piirkonna kultuuritegevus võiks selle all kannatada.