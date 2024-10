Tulgu taevast või pussnuge, matkajad saavad looduses hakkama

Roosna-Alliku matkamängu peakorraldajad on Tiiu Väli ning Kaire ja Aldur Lõhmus. Nad on ettevõtmist vedanud 19 aastat ja saanud üle Eesti kuulsaks. Ka tänavu oli matkajaid peale Järvamaa tulnud Vasalemmast, Viljandist, Pärnust, Tallinnast ja mujaltki. «Kes on mõne tuttava kaudu Roosna-Allikule mängu sattunud, see tavaliselt tuleb edaspidi juba ise kohale,» lausus­ Tiiu Väli.