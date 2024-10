Seened näitasid mitmekülgset palet

Ettepanek näituseks tuli muuseumilt ja keskkonnaameti töötajad hakkasid mõttest kinni, sest sügis on just õige aeg teha seentemaailmaga tutvust. Maarika Männil ütles, et suurema osa aastast inimesed seeni ei näe, sest need on lihtsalt maapõues oma niidistikus peidus. «Alles suve teine pool ja sügis on aeg, kus me saame nende mitmekesisusest ja liigirikkusest aimu,» lausus ta.