Koeru kultuurimaja laval aastaid trooninud "Estonia" tiibklaver on sealt kadunud. Kõige hullemat siiski kahtlustada ei maksa ja kurikaelad kultuuritemplis rüüsteretkel pole käinud - klaver viidi kaua oodatud iluravile, et see pärast ravikuuri taas laval särada ja kõlada saaks.