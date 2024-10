“On hea meel, et riigi investeeringute toel on väärikas hoone saanud uue hingamise, töötajad kvaliteetse töökeskkonna ja Paide inimesed võimaluse mugavalt asju ajada ühes kohas. Riigimajja saavad koonduda riigi erinevad teenusepakkujad,“ sõnas rahandusminister Jürgen Ligi.

"1711. aastast ehitama hakatud ja 1789. aastal valmis saanud kreisikohtu hoones jätkub tänasest kohtupidamine, aga tähelepanuväärne on minu arvates ka noore Eesti Vabariigi hariduspüüdlus ja pärast vabadussõda selle maja koolina kasutusele võtmine," kinnitas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. "Mul on alati hea meel, kui riikliku tähtsusega kultuurimälestis on kasutuses, mitte ei seisa tühjalt," lisas Pakosta.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Tarmo Leppoja sõnul muudeti projekteerimise käigus linna ajaloolise hoone ruumiplaneeringut. „Varem olid asutused laiali viies erinevas asukohas Paide linnas. Oleme loonud ristkasutatavad koosoleku-, puhke- ja vestlusruumid, et ruumikasutus oleks võimalikult maksimaalne ja sääst halduskuludelt võimalikult suur. Väärikas hoone on saanud ka tublisti energiatõhusamaks,“ rääkis Leppoja.

"Paide kohtu- ja riigimaja uuendamine oli ehitajale nagu sõit ajarattal. Hoonete kompleks koosnes nimelt kolmest eri ajastul ehitatud hoone osast, kus avanes läbilõige erinevatest ajastutest. Oma ehituskultuuri ja kvaliteediga oli see ka ehitajatele põnevaks avastuseks ning väljakutsete rohkeks teekonnaks. Tänaseks on see põnev sõit läbi saanud ja finišiks on see muljetavaldava funktsionaalsusega kaasaegne riigimaja,“ sõnas Tartu Ehitus AS tegevjuht Alar Loo.