Türi Kevade Kool sai uue mänguväljaku

Türi Kevade Kooli direktor Ülle Müller rõõmustas kooli õpilaste ja lastevanemate nimel: "Uue mänguväljaku rajamine oli kauaoodatud ja vajalik samm. Meie kooli laste jaoks on oluline, et nad saaksid turvaliselt ja rõõmsalt väljas mängida ning oma liikumis- ja enesearendusoskusi arendada. Värske õhk ja aktiivne tegevus toetavad laste füüsilist ja vaimset arengut, mis on meie jaoks prioriteet."