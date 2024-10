Väikelinna poe taasavamine on suurettevõtte jaoks märgilise tähendusega

Rimi kommunikatsioonijuht Teet Koljal selgitas, et investeeringud kaupluste uuendamisse ja energiaefektiivsuse parandamisse on Rimi üks prioriteete ja Paide kaupluse uuendamine on järgmine samm ettevõtte järjepidevas töös, et tõsta klientide rahulolu üle Eesti. „Uuendustööde käigus vahetatakse välja kogu külmasüsteem ja valgustus, mis aitab muuta kaupluse kolmandiku võrra energiasäästlikumaks,” ütles ta. „Kauplus saab värskema üldmulje ning muutub ülesehitus, tuues kauplusesse rohkem ruumi ja mugavama kaubapaigutuse.”