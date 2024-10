GALERII JA VIDEO Paradoks andis sõprade ja laste abiga võimsa hüvastijätukontserdi

Paide ansambel Paradoks, mille loomisest möödub tänavu 45 aastat, andis eile oma viimase kontserdi. Et ansambli fännid ega Paide inimesed pole bändi vahepeal unustanud, näitas seegi, et kes tuli piletit ostma viimasel hetkel, sai istuma vaid rõdu viimastesse ridadesse. Taas sai publik kinnitust, et hea rokkmuusika on Paide üks olulisemaid märksõnu ning neljatunniseks maratonkontserdiks kujunenud ajalooline muusikasündmus Paide muusika- ja teatrimaja publikut sugugi ei heidutanud.