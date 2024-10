Laupa Põhikoolis saab näha õpilaste omatehtud muusikariistu

Pillide valmistamisel on kasutatud nii igapäevaseid koduseid esemeid kui ka looduslikke materjale. Eksponeeritud on näiteks kummist ja torudest puhkpill, plast- ja metalltopsidest ning papptaldrikutest käsitsi värvitud löökpillid ning kookospähkli koortest kõristid. Iga pill räägib oma lugu õpilaste leidlikkusest ja tõestab seda, et lihtsad materjalid võivad osavate käte vahel muutuda eriliseks ja loominguliseks, pakkudes samal ajal tegijale ka lõbusat õppimisvõimalust ja praktilist kogemust.