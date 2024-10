Gripp ei hüüa tulles - arukas on haiguse tulekuks valmis olla

Julia Gelleri sõnul kujuneb vaktsineerimisjärgne kaitse kahe kuni kolme nädala jooksul pärast kaitsesüsti. “Kui teha vaktsiin hooajal algul, on viiruse intensiivse leviku ajaks immuunsus olemas. Gripi kõrghooaeg on peagi algamas, seega on just praegu õige aeg vaktsineerida, et kaitsta ennast ja oma lähedasi haiguse raskete tagajärgede eest,“ lausus ta.