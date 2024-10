Rasedad saavad taas joogat harrastada

Järvamaa haigla ämmaemandusjuht Keidy-Anet Lavrikov rääkis, et tegi selle aasta algul peaarst Külvar Mandile ettepaneku taaselustada haiglas rasedate võimlemine ja lapsesaamiseks ettevalmistav kursus. "Osalesin eelmisel aastal koos raseda sõbrannaga ämmaemad Kadi Jõhve rasedate töötoas ja pistsi igaksjuhuks tema kontakti taskusse. Just teda ma tahtsingi Mandile soovitada," meenutas ta.

Aga enne veel, kui Lavrikov jõudis Kadi Jõhve nime mainida, teatas peaarst Mand, et teab selleks iagti sobilikku inimest. "Minu suureks üllatuseks oligi see inimene just Kadi Jõhve. See oli kindel märk, et peame just Jõhve Järvamaa lapseootel naisi õpetama tooma," sõnas ta.