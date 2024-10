Türi vallas toimuvad elustamiskoolitused

Sel aastal toimub kolm koolitust kahes kohas – Türi Kultuurikeskuses kl 9-12 ja kl 12-14:30 ning kl 15–17 Väätsa rahvamajas. Türi vallavolikogu esimees ja koolituse peakorraldaja Marge Hirtentreu sõnas, et kuigi tänavune koolitus on ühepäevane ja igasse vallaossa ei jõuta, siis ootame osalejaid kõikidest piirkondadest, sealhulgas Oisu, Kabala ja Käru piirkondadest.

„Kindlasti ootame koolitusele inimesi, kes vastutavad valla kultuuri- ja spordiasutustesse paigaldatud elustamisaparaatide eest," rõhutas Hirtentreu ja lisas, et kui mullu oli meil vallas üks AED, siis nüüdseks on neid seitse – paigaldatud Kabala, Oisu ja Väätsa rahvamajadesse, Türi kultuurikeskusesse, vallamajja/raamatukokku, Väätsa tervisekompleksi ja Käru rahvamajja."

„Teaduslikult on tõestatud, et ellujäämise tõenäosus juhul, kui elustamist enne kiirabi saabumist ei alustata, on vähem kui kümme protsenti," rääkis Hirtentreu ja lisas, et vajalike oskustega suudab iga inimene seda tõenäosust märkimisväärselt suurendada, andes seeläbi kannatanule ka oluliselt paremad ellujäämisvõimalused.