Täna avatakse Paides toidupood

Paide kaupluse juht Annika Nõmm tunneb heameelt uuendatud poe avamise üle: “Suur tänu meie klientidele, kellelt oleme saanud palju positiivset tagasisidet ja kinnitust, et kaupluse taasavamist on pikisilmi oodatud. Oleme toetuse eest väga tänulikud ja ootame kõiki armsaid kliente taas meie juurde ostlema. Meie eesmärk on olla eelistatud ja head hinda pakkuv toidupood. Panustame personaalsetele pakkumistele, et pakkuda igale kliendile soodushinnaga just neid tooteid, mida nad kõige sagedamini ostavad,” rääkis juhataja. Tema sõnul tasub kindlasti teha suuremad ostud reedeti, mil Rimi Tervisereede raames on kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Samuti saavad meie seeniorkliendid igal esmaspäeval 10% soodustust.