OLED OSAV NOKITSEJA? Uus telesaade otsib Eesti parimaid kuldsete kätega meistreid

"Meie käsitöömeistrid teevad oskuslikku tööd, mis ühelt poolt aitab hoida keskkonda, sest alati ei pea katkist asja asendama uuega, kui see on parandatav. Teisalt on käsitöömeistritel väga oluline roll ka kultuuri hoidmisel," ütles Liina Randpere. Ta lisas, et saate eesmärk on ühtlasi vähendada vanema generatsiooni kuldsete kätega inimeste digitaalset mahajäämust.