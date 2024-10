Amserv Paide: enim müüme uusi autosid, kuid nõudlus kasutatud autode järele kasvab

Amserv Paide juhi Olev Põldme sõnul on turg olnud ootuspäraselt ettearvamatu. "Peatselt jõustuv automaks on pannud kliendid ootama, kaaluma ja järele mõtlema, kas oma olemasolev sõiduk vahetada uue või kasutatud auto vastu," selgitab Põldme. "Pikk arutelu automaksu sisu ja suuruse üle on olnud selle suurimaks mõjuriks."

Võrreldes eelmise aastaga on automüügi mahud Paides jäänud samale tasemele, kuid kasutatud autode nõudlus on pisut kasvanud. "Nüüd, aasta teises pooles, kus jõustuv automaks jõuab lähemale, on kliendid aktiivsemad uute ostuotsuste osas," märgib Põldme. Ta lisab, et uute autode puhul on Toyota hübriidmudelid maksusõbralikud lahendused, kuna nende näitajad jäävad konkurentidest madalamaks.

Poliitilised otsused ja majanduskeskkond avaldavad automüügile mõju

"Uus maksupoliitika on kindlasti selle aasta suurim mõjutaja," ütleb ta, täpsustades, et Paide klientide seas on keskkonnasõbralike ja madalate kütusekuludega mudelite, eriti hübriidautode, populaarsus kõrge.

Elektriautode osas näeb Põldme siiski, et väljaspool suuremaid linnu on elektrisõidukite kasutuselevõtu ees suureks takistuseks laadimistaristu puudumine. "Huvi elektriautode vastu on küll olemas, kuid praegune laadimistaristu ei vasta veel vajadustele, eriti väiksemates piirkondades nagu Järvamaa," nendib Põldme.