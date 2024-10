Imavere kandis saab kaamerast pilte, millele ei soovi keegi jääda

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Imaveres mõlemas sõidusuunas asuvate kiiruskaamerad on lisameede sõidukiiruste ohjeldamiseks järsu kurviga liiklusohtlikul teelõigul, millel on viimase viie aasta jooksul juhtunud mitmeid vigastatutega liiklusõnnetusi, sealhulgas üks hukkunuga õnnetus aastal 2022. Eelmisel aastal vähendas Transpordiamet antud teelõigu lubatud sõidukiirust 70 km/h ning paigaldas möödasõidu keelualale kummipostid.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber. Riigimaanteede äärde kiiruskaamerakabiinide paigaldamiste uued asukohad otsustab Transpordiamet.