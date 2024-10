Langevate lehtede aeg tuleb teiste reeglitega

Kuigi oktoober on soojakraadide poolest üsnagi lahke olnud, on mõni öö ka krõbedamaid kraade näidanud ning puud-põõsad hakanud selle tõttu lehti maha puistama. Aiaomanikele tähendab see leheriisumise algust ja kogutud lehtede krundilt minema viimist.