Kuuendikud käisid kassidel külas ning viisid meelehead

Kampaaniat korraldada aidanud Evelin Metsis ütles, et heategevsel on tegelikult laiem väärtus kui ehk esialgu arvatakse. "Kui laps osaleb loomadega seotud heategevuses või muudes abistavates toimingutes, arendab ta mitmeid olulisi oskusi ja väärtusi. Kindlasti üheks olulisemaks on empaatia ja kaastunde kasvatamine ja ka suhtlemisoskuse arendamine asjaajamisel," lausus ta.