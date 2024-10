Vaata, kuidas pidutseti Järva valla sünnipäeval

Järva vallavolikogu esimees Rait Pihlegas sõnas, et Leo Matikaineneni panust valla spordiellu on võimatu üle hinnata, sest ta on spordielu eest vedanud juba üle poole sajandi. «Olgu see siis korvpall, võrkpall või jalgpall – ja ta ise ka veel mängib, tal on meeletu energia,» lausus ta.