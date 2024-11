Laste tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi kujundav ennetustegevus laienes Järvamaale

„Rahvusvahelised hindamised on näidanud, et Seikluste Laeka kasutamine aitab tõendatult kujundada laste tervislikke liikumis- ja toitumisharjumusi. Veelgi enam – see on sekkumine, mis aitab parandada kogu pere toitumis- ja liikumisharjumusi ning on mõjus olenemata osalejate sotsiaalmajanduslikust taustast,” sõnas TAI toitumise ja liikumise osakonna juhataja Alice Haav.

Nüüdseks on Seikluste Laegas läbinud ka TAI juures töötava, kuid sõltumatutest retsensentidest koosneva ennetuse teadusnõukogu poolse hindamise. Tulemused näitasid, et sekkumine on hea kasutusvalmidusega, mis tähendab, et see on Eesti lasteaedades kasutamiseks sobiv ning sekkumise mõjusid on piisaval määral uuritud.