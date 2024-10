Pipi-Liis Siemann: riigieelarve kõige olulisem osa – riigikaitse rahastus

Pärast Ukrainas ägenenud sõja algust suurenesid Eesti riigikaitsekulutused ühe aastaga 2,16 protsendilt SKPst (2022) 3,04 protsendile SKPst (2023). Tänavu on riigikaitsekulutused juba 3,4 protsenti SKPst. Tunduvad ehk pisikesed arvud, kuid tegelikkuses on üks protsent meie sisemajanduse koguproduktist väga suur summa, seega on järgmisel aastal riigikaitsekulutusi plaanitud juba 672 miljonit eurot rohkem kui enne täiemahulise sõja algust.