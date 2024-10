Koigi mõisas toimus suur juubelipidu

Kõigepealt sündis eakate klubi Hõbehall. Otsiti tegevusi, midagi võiks ju teha ja nii sündisidki ansambel ja estraadiring. „Hõbehall hakkas pinda käima, et me võiks midagi teha ka. Sina ju oskad. Ta saatis mulle suure peotäie naisi ja mehi, et laula nendega,“ ütles Ene Puhmaste.