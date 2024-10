Pekkeri pere valmistub avamispeoks

Kui seni on meedia vahendusel jõudnud türilasteni teave, et Põhja-Pärnumaal tegutsev Samliku Pekker pidas tootmise kevadpealinna kolimise plaane ja otsis selleks sobivaid ruume, siis nüüd on Pekkeri pere tasapisi oma plaanide täitumisele lähemale jõudnud.