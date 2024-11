Türi valla lapsevanemad saavad koolides lõunastada

Koolilõuna nädal on oluline sündmus, sest toob esile koolitoidu tähtsuse õpilaste toitumisharjumuste kujundamisel. Koolilõuna ei ole pelgalt toidukord – see on aeg, mil õpilased saavad omavahel suhelda, puhata ja oma päeva toitevate roogadega täiendada. Lapsevanematel, kes sageli hindavad koolitoitu omaenda kooliaja kogemuste põhjal, on nüüd suurepärane võimalus maitsta praeguste õpilaste menüüd ning jagada oma kogemust ja tagasisidet.