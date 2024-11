Juba neli aastat tagasi paigaldati Väätsa põhikoolis loovtöö raames metsa rajakaamera, mille ees toimuvast on osa saanud kogu koolipere. Hiljaaaegu sai kaamerasse salvestatud materjal taas kord läbi vaadatud ning selgus, et kaamerasilm on jäädvustanud mitmesuguseid põnevaid metsaasukaid.