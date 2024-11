Türi Lasteaia Lokuta õppekohas algasid lammutustööd uue juurdeehitise rajamiseks

Türi lasteaia Lokuta õppekoha juurdeehitus on osa projektist „Arengukeskkonna loomine erivajadustega lastele", mida kaasrahastab Euroopa Liit. Töödega seoses on nüüd alanud vana hoone lammutustööd, et valmistada ette ruumi uue Türi Lasteaia juurdeehitise rajamiseks.