Paidesse luuakse uus rahvatantsu segarühm

"Minu väga hea Paides elav sõbranna mainis, et tahab oma mehega tantsida, niisamuti tema sõbranna. Mõtet edasi kerides küsisin veel paarilt tuttavalt, kas nad sooviksid ka liituda ja selgus, et vajadus uue algajate rühma järele on täiesti olemas," rääkis Salla.