Suured kulud ja väiksem sissetulek suurejoonelisi tulevikuplaane teha ei luba

Järva valla eelarvestrateegia dokument annab eesootavatele aastatele hea, ent suhteliselt pessimistliku tulevikuvaate. Sellest on lugeda, et kavandatavate investeeringute täitmiseks kasutab vald toetuste abi ja laenu juurde ei võta.

Laenu tagasimaksed on plaanitud vahemikus miljon eurot aastas. Finantsosakond hoiatab, et see muutub vallale koormavaks, sest aastatel 2024–2027 on põhitegevuse tulem alla miljoni euro, mis ei kata laene ära. Samas on investeeringud olnud vajalikud.