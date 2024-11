GALERII Kolekorteri eest maksti suur summa

Pärandvarana saadud korter on ahiküttega (üks ahi ja pliit soemüüriga), küttekolded on kasutuskõlbmatud, vajavad kapitaalremonti ning puudub teadmine millal neid viimati puhastati.Korteri seisukord on väga halb, kogu korter vajab kapitaalremonti. Korteril ei ole kehtivat võrgulepingut ning korter on elektrivõrgust lahutatud, elektriühenduse taastamiseks tuleb sõlmida uus võrguleping. Korteris olemasolev elektrisüsteem on amortiseerunud ning vajab uuendamist (juhtmestik vahetada ja kilp korrastada). Korter ei ole ühendatud korterelamus toimivasse tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Korteris puudub ventilatsioon. Korteri siseuksed ja aknad on amortiseerunud ning ära vajunud, mistõttu nende avamine ja sulgemine on raskendatud ning avatäited vajavad välja vahetamist.