Riti Põder alustas oma kodutütre teekonda Roosna-Alliku rühmas. Ta on tugev, sihikindel ja ettevõtlik. Viimase aasta jooksul on Riti südameasjaks saanud laskesport, mille vastu tekkis huvi pärast osalemist laskelaagris. Tema pühendumus ja oskused on viinud ta nii kaugele, et ta treenib mitu korda nädalas lasketiirus. Treeneri sõnul on Riti arenenud väga kiiresti ning huvi ala vastu on üha kasvanud.