Paide autoomanikke hirmuvalitsuse all hoidnud poiss saadeti erikooli

Varahommikul sai politsei teate, et Paide linnast on varastatud sõiduau24. mail leidsid Järvamaal aset sündmused, mis pärineks nagu mõnest seiklusfilmist. to Volkswagen Passat. Õige pea märkas politseipatrull ärandatud autot Türi vallas Raukla külas. Kui politsei vilkurid ja sireeni tööle pani, siis ärandatud auto seisma ei jäänud, vaid hoopis põgenes.