Kiirlaskumine toimub nädal aega varem

Kõige suuremaks uuenduseks on nädal varasem kiirlaskumise toimumise kuupäev 5. aprillil 2025. aastal. „Viimased aastad on kippunud kevadised veed varem ära minema, katsume seekord neile järgi jõuda,” põhjendavad korraldajad. „Sellega seoses lõpeb ka registreerimine pisut varem. 25. märtsil on viimane päev enda kirja saamiseks ja edasi juurde tulijad saavad liituda vaid erandkorras ja väga mõjuval põhjusel.”