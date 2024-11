Kord töötab, kord mitte 200 eurose alghinnaga läks müüki kevadpealinna ajalooga ATV

ATV on olnud igapäevases kasutuses ligi 17 aastat ning korrastatud Türi valla spordirajatisi, tallatud suusaradu, lükatud puhtaks uisuväljakut ning kasutatud võistluste, radade märkimiseks. Viimastel aastatel ilmnes palju tehnilisi muresid seoses mootori üle kuumenemisega suvetingimustes ning elektrisüsteemi rikked, kui oli pidevalt vaja akut laadida.

Hetkel on olukord selline, et ATVkord käivitub, kord ei käivitu. Mingi hetk kaob elektrisüsteemis vool ära ning seetõttu ei saa starter piisavalt voolu, et käivituda.