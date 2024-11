Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval alustasid Järvamaa abipolitseinikud helkurikõnde, et aasta pimedaimal ajal pöörata inimeste tähelepanu helkurite olulisusele. Ka jagavad nad väikeseid elupäästjaid neile, kellel seda veel pole. Üleeile tuli neid Paides kõnni eestvedaja Margus Nurmiku sõnul jagada ootamatult palju. «Minu hinnangul puudus helkur lausa 90 protsendil inimestest, sealhulgas lastel ja ka täiskasvanutel. Tänavapilt oli ikka nukker,» ütles Nurmik ja lisas, et inimesed võtsid küll helkuri tänulikult vastu, kuid pistsid selle enamasti taskusse.

* Neljapäeval kell 17.30 on kõik need inimesed, kel on sõna sekka öelda Türile rajatava toidusalu lahenduse kohta, oodatud Türi põhikooli projektiga tutvuma ja kaasa arutlema. Türi vallavalitsus alustas projekteerimistingimuste menetlust Hariduse 3 asuvale kinnistule, kuhu on kavas rajada Türi põhikooli aed ja toidusalu.

* Üleeile algas Paide jalgpallihallis kunstmuru paigaldus, mille tulemusel värvub ligikaudu 8000 ruutmeetrit halli sisepinda lähipäevil roheliseks. Kunstmuru paigaldab jalgpallihalli OÜ Unigrass. Ettevõte on jalgpalliväljakutele kunstmurukatteid maha pannud juba aastaid, omades selles valdkonnas laialdasi kogemusi. Muru paigaldaja Rauno Ojala märkis, et tööpõld on Paides lai, sest murukatte alla läheb ligikaudu 8000 ruutmeetrit.

* Hooleta jäänud kassidega tegelev MTÜ Paikass korraldas eelmisel laupäeval Paide muusika- ja teatrimajas laada, mille tulu läks varjupaiga ülalpidamiseks. Taaskasutus­laata korraldas abistav organisatsioon esimest korda põhjusel, et annetajate toetussummad on vähenemas ning päästetud kassidele abi saada on läinud rasketes majandustingimustes üha keerulisemaks.

* Teisipäeval avati Roosna-Allikul maasoojusenergia katsejaam, mis ammutab energiat rohkem kui 500 meetri sügavuselt maapõuest. Uudsest katsejaamast saavad keskkonnasõbralikku soojust kohalikus kaugküttevõrgus olevad hooned, sealhulgas lasteaed, põhikool ja valla teeninduskeskus, samuti kortermaja ja ärihoone.

* 150 aastat tagasi, 10. novembril peeti Kurgjal Julie ja Carl Robert Jakobsoni pulmapidu. Pühapäeval olid seal kohal need, kellele kahe armastaja ja nende talu lugu korda läheb. Taluhäärberis esitati lühitekstide abil Julie ja Carl Roberti romantilist armastuslugu, mida iseloomustavad pikk ootus, unistus oma kodust ja liigutav kirjavahetus. «Minu kallis südameõilmekene» või «kallis lahke kannikene» – sedasi kutsus Eesti ärkamisaja suurkuju Carl Robert Jakobson oma armsamat.