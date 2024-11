Mis põhjustab lühiajalisi elektrikatkestusi?

Meema sõnul oli 2024. aasta suvi Elektrilevi jaoks erakordne, sest Eestis oli mitmeid nii väiksema kui ka laiema mastaabiga äikesetorme, mis mõjutasid otseselt võrgu töökindlust. „Kui äike lööb liinidesse (keskpinge õhuliinidesse), tekib ülepinge, mille tõttu rakenduvad kaitsmed. Pärast automaatika tööd liin pingestatakse ja klient tunneb vaid hetkelist elektrikatkestust. Kuna elektrivõrk on omavahel seotud, siis äikeselöök lähedal asuvasse liini võib põhjustada pingekõikumist ka laiemale ulatusele. Klient võib seda märgata näiteks selliselt, et tuled värelevad või vilguvad,“ ütles ta. Meema lisas, et suve jooksul oli ka Elektrilevi põhivõrgul, Eleringil, mitmeid taas pingestamisi. Eleringi mõju on aga mastaapsem kui Elektrilevi oma ning seega tekitab sealne pingestamine pingekõikumisi suuremale alale. „Kui Tallinnas toimub Eleringi võrgus lühis, siis tuled võivad ka Saaremaal väreleda,“ tõi ta näiteks 2021. aasta juhtumi.