Teadmised lastele Hobune ei ole põnev sõiduvahend, vaid elusolend, kes vajab hellust ja hoolt

„Oleme siin vaikselt omaette nokitsenud. Peale on kasvanud uus põlvkond hobuseid. Kunagistest hobusehuvilistest on saanud lapsevanemad ja nüüd käivad juba nende lapsed meie juures hobustega tutvust tegemas,“ ütles HobiHobu eestvedaja Anu Valdmaa. Praegu käib hobuseringis 11 last. Noorim on kaheaastane ja temale meeldib väga hobuseid harjata. Valdamaa sõnul on kõige olulisem suhtlemine hobusega ja tema eest hoolitsemine. „Laps peab teadma juba maast madalast, et hobune ei ole põnev sõiduvahend, vaid elusolend, kes vajab hellust ja hoolt. Õpime kõike, mis on hobustega seotud. Treeninguteks on meil liivaplats, kus lapsed saavad hobustega ratsutada,“ lisas Valdmaa.