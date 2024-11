Järva maavalitsuse kunagine hoone, endised Paide ja Türi päästekomandod saavad uued omanikud

Paide vana päästekomando juures, Põllu tn 23, on üürileping Tartu Kiirabi SA-ga, mis kehtib kuni järgmise aasta lõpuni. „Päästeameti ruumid on hetkel vakantsed. Kui me vakantsele pinnale ei leia kasutust riigiasutuse poolt, siis suuname objekti müüki. See selgub tõenäoliselt järgmise aasta algul,” sõnas ta.