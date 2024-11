Järvamaa kõrval harjutati linnalahingute pidamist

„Paratamatult peame sõjategevuses lahingud ka tihedamalt asustatud aladel, seetõttu peame olema kindlad, et meie sõdurid on sellisteks olukordadeks valmis,“ ütles nooremallohvitseride kursuse rühmaülem nooremleitnant Raoul Sander Maine. „Mina jäin sõduritega väga rahule. Saame sarnaseid taktikalisi tegevusi veel lähiajal harjutada, aga on näha, et iga korraga saavad sõdurid järjest paremaks ja enesekindlamaks,“ lisas ta.