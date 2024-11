Türi juurtega naine vajab abi

Järva Teataja kirjutas möödunud aastal Türil sündinud ja kasvanud Kristel Leifist, kelle juhtimisel startis Austraalias peetaval päikeseautode võistlusel kõrvuti maailma tippülikoolide autodega ka Eesti tudengite valmistatud masin.

Olles aidanud Eesti taaskord millegis maailmakaardile, palub naine nüüd abi. Haridusprojekti Solaride eestvedanud Kristel Leif kirjutab ühismeedias avameelselt oma haigusest. «Kui ma seni olen oma haiguse pigem huumorisse mässinud, siis nüüd kisub asi tõsiseks,» ütleb ta.

«Asi kisub tõsiseks,» tõdeb Kristel Leif (36) oma ühismeedia postituses.

Nimelt selgus kolmapäeval, et veebruaris avastatud ja kiiritatud ning juulis koos silmaga eemaldatud tsiliaarkeha melanoom on ajanud oma kombitsad maksa. Seega nüüd on nii, et see palve siin on elu ja surma küsimus, sest üleilmse statistika järgi elab sellise diagnoosiga patsientidest kauem kui aasta vaid 5 protsenti.

Leif ütleb, et silma melanoom esineb umbes viiel inimesel miljonist. «Ekstra kõrge metastaaseerumise riskiga silma tsiliaarkeha melanoom diagnoositakse omakorda vaid ühel kümnest silmamelanoomi diagnoosi saanust. Jackpot – mul on väga haruldane haigus!»

Ravi Rootsis võiks olla naise sõnul lahendus. Silmamelanoomi maksa metastaasidega patsientide peamiseks lootuskiireks on hiljuti kasutusele võetud immuunravim Tebantafusp, mille hind on patsiendile ca 50 000 eurot kuus ehk 1700 eurot päevas. Geenitestidest selgus tõsiasi, et Leif on nende seas, kellele see ravim ei mõju.