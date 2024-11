Läänemets sotside volikogul: riik peab inimese jaoks olema alati olemas

“USA valimised on näide sellest, kuidas head makromajanduslikud näitajad ei oma otsest seost inimeste reaalse heaolu ja turvatundega, kui heaolu on ühiskonnas niivõrd ebavõrdselt jaotunud. President Bideni valitsusajal on olnud eeskujulik majanduskasv, kahanes eelarvedefitsiit ja riigivõlg. Ka tööpuudus on viimase 50 aasta üks madalamaid. Aga inimesed pole rahul ei enda igapäevase toimetuleku ega riigijuhtimisega. Nad ei ole rahul seepärast, et majanduses loodav lisandväärtus ei jõua inimesteni. Majanduses loodav hüve jaguneb järjest ebavõrdsemalt ning kasvab ilmajäetute klass, kes töötavad, et ellu jääda – mitte selleks, et elada,” rääkis Läänemets.

“Ühiskonnas kasvavat ebavõrdsust ja sellest tulenevat rahulolematust ei tohi me ka Eestis ignoreerida. Kui tahame, et inimesed riiki usaldaks, tuleb pingutada, et väheneks majanduslik, regionaalne aga ka sotsiaalne ebavõrdsus. Sotsiaaldemokraatidena peame olema kaine mõistuse hääleks olukorras, kus järjest valjemalt kõlavad hääled, mis soovivad tänases majandus- ja julgeolekuolukorras meie riiki käpuli kärpida,” jätkas Läänemets.

“Nii nagu me ei saa teha allahindlusi kaitseinvesteeringutelt või siseturvalisuselt, tuleb Eestis kindlalt seista kõigile kättesaadava solidaarse arstiabi või maailma parima hariduse eest. Vastupidiselt sel nädalavahetusel Reformierakonna esimehe poolt juubelipeol väljaöeldule ei arva meie, et riik peaks inimesele appi tulema alles viimases hädas. Abi saada ja just suuremate õnnetuste või terviseriskide ennetamiseks arstile pöörduda peab olema võimalik kõigil ja seda võimalikult lühikese ooteajaga. See ei saa olla ainult ühiskonna jõukate privileeg. Eesti on tugev ainult siis, kui me ei jäta kedagi maha. Ilmajäetus aga murrab inimeste kaitsetahet,” lisas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid kogunesid volikogu seminarideks ja volikogu koosolekuks eelmisel nädalavahetusel Roosta Puhkekülas, kus arutati aktuaalsete päevapoliitiliste teemade üle, aga tehti esimesi ettevalmistusi ka kohalike omavalitsuste valimistega seotud küsimustes.