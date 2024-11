Järvamaa kutsehariduskeskuse õpilane pälvis suure tunnustuse

„Rait Hallimäe tegutseb agronoomina kolme ettevõtte juures, kus tema hallata on üle 2000 hektari põllumaad. Hallimäe paistab silma jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike lahenduste kasutamise poolest, teenides kasumit ka keerulistel aastatel. Ta julgeb katsetada ja kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid. Samuti jagab ta taimekasvatusalaseid kogemusi teiste põllumeestega,“ iseloomustas aasta parimat taimekasvatajat Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus ja lisas: „Tunnustan kõiki augustis külastatud parima taimekasvataja konkursi kandidaate, sest tänavustest raskustest hoolimata olid kõik võistlejad positiivsed ja mõtlesid, kuidas selles olukorras parim tulemus saavutada ja mida sellest õppida.“

Parima taimekasvataja nominentideks olid veel Jaak Flink (Muuga PM ja Laekvere PM), Karel Toss (Peri Põllumajanduslik AS, Miiaste Põllumajanduslik AS, Põlva Agro OÜ) ja Erki Plamus (FIE ja Jõe Agro OÜ).

„Alvar Käen õpetab Luua metsanduskoolis metsamasinate juhtimisega seotud erialasid. Tema eestvedamisel loodi uue erialana metsaväljaveo juhi eriala, mida pole varem õpetatud ei Luual ega mujal Eestis. Lisaks sellele on õpetaja Käen aktiivne nii rahvusvahelistes projektides kui seisab hea selle eest, et kaasaegne simulatsiooniõpe oleks oma kooli õpilastele kättesaadav. Sirli Niidumaa õpib põllumajandustöötaja neljandal kursusel, ta suhtub teadlikult ja põhjalikult õppetöösse ning on sellega eeskujuks ka teistele õpilastele,“ ütles MES-i juhatuse liige Meelis Annus.