Rahvamaja tähistas väärikat juubelit

Rahvalikud tantsud, nagu Kösteri valss, Memme-taadi reinlender ja Kadreli süit, said samuti publikult sooja vastuvõtu. Vaheaja järel jätkati kavaga, mis oli täis sügavaid meloodiaid – olgu see siis Koidu Ahki "Tiivasirutus", Jaan Tätte "Närvid" või Piret Laikre "See vaid, kes hoolib", kõik nad kutsusid hetkeks kaasa mõtisklema. Traditsioonilised rahvatantsud, sealhulgas Kosjatants ja Härjatants, tõid lavale rahvaviiside ilu ja väe, mida täiendasid tempokad tantsud nagu Võro polka ja Memme-taadi polka.