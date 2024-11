TAI kutsub seksuaalsel teel levivate infektsioonide suhtes testima

Inimesed ei pea end üldiselt HIV ja STLI-de poolt ohustatuks, kuid kõigil võib elus tulla ette, et suhe puruneb ja leitakse uus partner, seega peaks oma tervist regulaarselt kontrollima. „Tihti kulgevad HIV ja teised STLI-d üldse ilma igasuguste haigustunnusteta, seega on püsisuhet alustades hea, kui mõlemad partnerid testivad end HIV ja teiste STLI-de suhtes. Ainult nii võib kindel olla, et teadmatusest teineteist ei nakata. HIV ja teiste STLI-de suhtes testimine peaks kuuluma iga seksuaalselt aktiivse inimese tervisekontrolli hulka,“ sõnas TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna vanemspetsialist Iveta Tomera.

HIV ja teiste STLI-dega võib nakatuda igaüks – see ei ole kindla seksuaalse orientatsiooni, rahvuse või rahvastikurühma seas leviv nakkus. HIV ja teised STLI-d levivad kaitsevahenditeta seksuaalvahekorra ajal, aga ka kokkupuutel nakatunud verega ning emalt lapsele raseduse ajal, sünnitusel ja rinnaga toitmisel.

Eesti Seksuaaltervise Liidu president dr Jaana Below: „Meie koolitajad õpetavad koolides seksuaalhariduse koolituste käigus, et parimat kaitset HIV ja STLI-de eest pakub kaitsevahendite kasutamine seksuaalvahekorra ajal. Kondoom on ainus soovimatu rasestumise vastane vahend, mis kaitseb ka suguhaiguste eest. Kahjuks levib nii noorte kui täiskasvanute seas veel palju müüte ning eelarvamusi HIV ja STLI-de leviku kohta ning kardetakse või ei peeta vajalikuks ennast testida. Kutsume kõiki üles ennast HIV testimisnädala raames testima!“