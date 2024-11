Paide edu juured ulatuvad 2017. aasta suvesse

"Tabasin end huvitavalt mõttelt, et [Viktor] Levadal ja [Andrei] Leškinil on ka oma osa Paide ja Kalju edus, kui hakata mõtlema. Omal ajal, kui [Aleksandar] Rogic toodi ehk Serbia-väravad tehti lahti, tulid edasi [Ivan] Stojkovic ja [Marko] Savic. Sealt kasvasid välja abitreeneritest ka [Nikita] Andrejev ja [Vladimir] Vassiljev, kes on nüüd välismaale läinud," märkis Jürgenson uue teema alustuseks, mille juured küündivad 2017. aasta suvesse ja Tallinna Infoneti.