Kes filmisõpradest on sattunud Tallinnas Artise kinno või Tartus Elektriteatrisse, see on kursis, et need eristuvad oma filmiprogrammide poolest nii-öelda tavakinodest. Tihti on linastuvate filmide loetelus hoopis eksklusiivsed väärtfilmid, mis suurde levisse tihtipeale ei jõuagi.