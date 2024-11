Lillad tuled sünnitusmajas näitasid hoolivust

Lavrikov märkis, et enneaegselt ilmavalgust näinud lapsed pole Järvamaa haiglas sugugi võõras teema. «Eelmisel aastal sündis meil kaks enneaegset last, kuid sel aastal on olnud juba seitsme sünnitusega kümme enneaegset last. Nende hulgas sündis tänavu enneaegsena kolm paari kaksikuid,» täpsustas­ ta.