Pipi-Liis Siemann: Põhiseadust ei muudeta kergel käel

Riigikogu ja põhiseaduskomisjoni liikmena on mul võimalus osaleda ülisuure vastutusega seaduseelnõu menetluses. 61 riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu on selle riigikogu koosseisu üks olulisemaid, kui mitte kõige olulisem seaduseelnõu. Seadusemuudatuse eesmärk on luua lahendus, mis vastaks kõige rohkem Eesti praegusele julgeolekuolukorrale ning arvestaks ka siinsete kogukondade ja kogukonnaliikmete huve.