Aasta tööstur rajas Türile uue tehase

„Ma tõesti ei arvanud, et see auhind tuleb Yookile. Julgete päralt on tulevik! Ma loodan, et Yooki eesmärk teha midagi täiesti uut uues segmendis ja kaasata sinna palju teadlasi, on inspiratsiooniks ka teistele,“ ütles Aasta tööstur 2024 Katre Kõvask auhinda vastu võttes. „Ma loodan, et me suudame olla ka teistele eeskujuks,“ lisas Kõvask.

„Juba seitsmendat aastat järjest on meil olnud võimalus tunnustada Eesti tööstusjuhte. Kuid see on vaid väike osa kõigist juhtidest, kes igapäevaselt Eesti majanduse nurgakivi – tööstuse – käekäigu ja arengu eest hea seisavad. Majanduskeskkond meie ümber on pidevas arenemises ning nutikad juhid teavad, et sellest arengust tuleb omakorda samm või paar ees käia ning tunda ära turu vajadused, et olla uuteks võimalusteks aegsasti valmis,“ sõnas ABB Balti riikide ärijuht ja aasta töösturi konkursi žürii lige Jukka Patrikainen.

„Eesti tööstuse kasvupotentsiaal peitub ekspordis ning et olla välisturgudel konkurentsivõimeline, on vaja oma tootmist automatiseerida, digitaliseerida ja robotiseerida. Mul on hea meel tõdeda, et Eesti tööstuse automatiseerimise ja robotiseerimise tase on olnud aasta aastalt tõusvas joones,“ lisas Patrikainen.