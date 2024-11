Arvo Pärt pälvis Monaco vürstiriigi kultuuriteenete ordeni

„Minu isa on märkamisest sügavalt liigutatud. Ta tänab kõigest südamest tema kõrgeausust vürst Arbertit, Hannoveri printsess Caroline’i ja Vürst Pierre’i Fondi selle suure ja väärika tunnustuse eest,“ sõnas Arvo Pärdi poeg ja keskuse nõukogu esimees Michael Pärt.

Kultuuriteenete ordeni (Ordre du Mérite Culturel de Monaco) asutas 31. detsembril 1952 Monaco vürst Rainier III. Seda antakse mis tahes rahvusest eraisikutele, kellel on teeneid Monaco vürstiriigi ees kunsti, kirjanduse või teaduse vallas. Kultuuriteenete ordeniga tõstetakse esile ja autasustatakse inimesi, kes on oma kunstilise või haridusliku tegevusega aidanud kaasa Monaco kunsti, kirjanduse või teaduse arengule või kes on suurendanud vürstiriigi intellektuaalset mõju neis valdkondades.