Järvamaa jahimehed on agarad metssigu küttima

Sel jahihooajal on Eestis kokku kütitud 6991 metssiga. Lisaks on hukkununa leitud 23 ja seakatku tunnustega hukatud 11 metssiga.

Oktoobri lõpu seisuga on endiselt kõige rohkem metssigu kütitud Saaremaal – 1756. Küttimimahu täitmisel on olnud aktiivseim Järvamaa, kus on mahust täidetud 54% ehk ettenähtud 1050 loomast on kütitud 572.